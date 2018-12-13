На развязке КАД с Выборгским шоссе на сутки перекроют два съезда. Ограничения вступили в силу в 00:00 6 мая и продлятся до 23 часов вечера того же дня. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Для движения транспорта будут закрыты съезды №4 и 6 в направлении на Сертолово и Парголово. Ограничения связаны с укладкой асфальта на этом участке дороги. Для автомобилистов установят временные дорожные знаки, дорожные конусы и водоналивные барьеры. На трассе зажгут сигнальные фонари. Информацию о перекрытии съездов выведут на табло.
Ранее мы писали, что Парад Победы перекроет движение в Ленобласти.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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