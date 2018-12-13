В Петербурге на сутки перекроют два съезда с КАД на Выборгское шоссе

Ограничения связаны с ремонтными работами по замене асфальта.

В Петербурге на сутки перекроют два съезда с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения связаны с ремонтными работами по замене асфальта. С 00:00 до 23 часов 6 мая будет полностью закрыто движение на двух съездах КАД на Выборгское шоссе в сторону Сертолово и Парголово. На участке дороги установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы писали, что Первомайское шествие ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"