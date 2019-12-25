В период с 20 по 22 июля с 10 утра до 3 часов дня трамваи 24 и 27 будут ездить по обычным маршрутам.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в Невском районе Петербурга отменили временное закрытие трамвайного движения по улице Бабушкина. Об этом сообщают в пресс-службе "Горэлектротранса".

Трамваи 24 и 27 запустят по обычным маршрутам в период с 20 по 22 июля с 10 утра до 3 часов дня. При этом в ведомстве отметили, что участок путей будет перекрыт по будням с 10:00 до 15:00.

Петербуржцев просят заранее планировать сво маршрут.

Ране мы сообщали о том, что петербургские голубятни стали легальными.

Фото:Piter.TV