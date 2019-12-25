Мигрант ударил ножом своего земляка во время ссоры в квартире на Малой Морской

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 25 ноября в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о поножовщине в одной из квартир дома №19 на Малой Морской улице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, около 21 часа находящийся в гостях 24-летний гражданин Узбекистана поссорился со своим 26-летним соотечественником и ранил его ножом в область груди.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали ножевое ранение грудной клетки, множественные раны спины и шок первой степени.

Нападающий с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведется поиск преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что пьяный обувной мастер проткнул колеса чужой машине и угрожал ножом ее владельцу.

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