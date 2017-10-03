На видео попала схватка лосей перед частным домом в США

Американец заснял бои двух лесных лосей за территорию.

Американцу удалось заснять бой двух лосей на собственном участке в Колорадо. Прямо перед его домом два самца сцепились рогами.

Известно, что инцидент произошел в городе Блю Ривер 27 сентября. Мужчина, на глазах которого произошла схватка успел снять видео и выложить его на своем YouTube-канале. Сам мужчина находился на втором этаже, поэтому его обзору ничего не мешало.

Сначала лось медленно ходил вокруг здания, но через несколько минут на ту же территорию вышло второе животное. Изначально соперники смотрели друг на друга без агрессии, но в конечном результате решили сразиться.

Американец рассказал, что в тот момент он боялся, что животные разнесут его лестницу, но никаких повреждений зданию нанесено не было. Хозяин также сообщил, что победа досталась более крупному лосю.

Видео: YouTube/ViralHog