Два крупнейших петербургских архива празднуют 85-летие

В Центрального государственном архиве Петербурга можно найти ретроспективную документальную информацию по истории города, губернии и области с 1917 года до конца 1990-х годов.

В субботу, 21 августа, крупнейшие государственный архивы - центральный государственный (ЦГА) и Центральный государственный исторический (ЦГАИ) - отмечают 85-летие. Губернатор Петерурга поздравил коллективы архивов, сообщают в пресс-службе Смольного.

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По словам Беглова, в фондах Центрального государственного исторического архива Петербурга содержатся более 7 миллионов единиц хранения. Это крупнейший архив в Европе и один из крупнейших в мире. Здесь сосредоточены материалы основных учреждений, организаций и предприятий Петербурга–Петрограда с XVIII века до 1917 года.

В Центрального государственном архиве Петербурга можно найти ретроспективную документальную информацию по истории города, губернии и области с 1917 года до конца 1990-х годов. Также в фондах "большое место отведено периоду Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда".

Ранее Piter.tv сообщал, что швейцарский архив Набокова привезли в Пушкинский дом.

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