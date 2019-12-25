Интерес к 26-летнему иранцу проявили "Рома" и "Аталанта".

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии. Об этом заявил журналист Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.

По его словам, 26-летним иранцем заинтересовались сразу два футбольных клуба "Рома" и "Аталанта". Трансфер игрока оценивается в 25 млн евро.

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча в Чемпионате России и забил 16 голов. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.

Ранее комментатор Орлов заявил, что не болеет за "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru