Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии. Об этом заявил журналист Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.
По его словам, 26-летним иранцем заинтересовались сразу два футбольных клуба "Рома" и "Аталанта". Трансфер игрока оценивается в 25 млн евро.
Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча в Чемпионате России и забил 16 голов. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.
Ранее комментатор Орлов заявил, что не болеет за "Зенит".
Фото: fc-zenit.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все