Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе "Кола"

Пострадавших госпитализировали.

Накануне на 74-м километре трассы "Кола" произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной служба Ленобласти.

На трассе автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком Sisu. В результате пострадали водитель и пассажир легковушки. Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга оказали помощь пострадавшим. Их госпитализировали.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что груженная фура съехала в кювет под Кингисеппом.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО