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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе "Кола"
Сегодня, 11:55
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе "Кола"

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Пострадавших госпитализировали.

Накануне на 74-м километре трассы "Кола" произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной служба Ленобласти.

На трассе автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком Sisu. В результате пострадали водитель и пассажир легковушки. Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга оказали помощь пострадавшим. Их госпитализировали.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что груженная фура съехала в кювет под Кингисеппом.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: авария, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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