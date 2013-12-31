Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Также в результате инцидента пострадала девочка.

Два человека погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 17 июля. В районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. Гладков заявил, что пострадавший легковой автомобиль был с белгородскими номерами. В результате ЧП погибли мужчина и женщина.

Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Она находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести. На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

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Видео: Telegram / Настоящий Гладков