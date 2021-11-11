Мужчины не смогли выбраться из тонущей машины.

Два человека погибли, утонув при переправе через реку на Камчатке. Трагедия попала на запись видеорегистратора. Известно, что несколько дней назад (7 ноября) 55-летний Дмитрий (водитель), его 59-летний друг по имени Павел и 73-летний товарищ занимались рыбалкой около Апачинских источников. Компания решила поспорить о том, что им следует вброд проехать по реке. Данная идея не понравилась Дмитрию, так как до моста оставалось всего три километра. Однако шофер решил послушать опасного рыбака Павла и направил транспортное средство в воду. В результате "Сурф" заехал в воду, после чего его утянуло на глубину.

Двери в машине заблокировались, поэтому выбраться из автомобиля смог только самый старший из компании. Все остальные пассажиры погибли. Позже спасателям пришлось извлекать тела жертв из утонувшего Toyota Hilux Surf.

На Ладожском озере обнаружили рыбаков, пропавших четыре дня назад.

Фото и видео: Telegram / SHOT



