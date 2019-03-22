Видео: в Москве КАМАЗ с песком упал на такси

Водитель и пассажир погибли на месте.

На пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром в районе Ясенево грузовик с песком завалился на такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в 11:20. После столкновения грузовик с песком упал на легковой автомобиль. Во время аварии водитель такси и пассажир скончались на месте. О водителе грузовика не сообщалось.

Спасательные подразделения оказывали содействие сотрудникам ГАИ на месте происшествия.

Ранее на Гостилицком шоссе Mercedes вылетел на встречку и столкнулся с "Волгой".

Фото и видео: BAZA/ Telegram