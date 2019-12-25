Жертвами стали монтажник и электросварщик.

Два человека погибли при обрушении перехода между зданиями на шахте в Коми. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление компании "Воркутауголь". Мужчины занимались демонтажными работами в момент трагедии на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга". Жертвами стали представители подрядной организации - монтажник и электросварщик.

29 сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании "Воркутауголь" произошло обрушение галереи сообщение пресс-службы "Воркутауголь"

Предположительно, трагедия могла произойти из-за нарушений в технике безопасности со стороны компании-подрядчика. По данному происшествию ведется расследование. К ситуации подключена местная Прокуратура. Специалисты оценят соблюдение законодательства в сфере охраны труда.

Известно, что законсервированная шахта не использовалась в течение десяти лет. Об этом рассказал межрайонный прокурор по надзору в угледобывающей отрасли Сергей Данилов. Он добавил, что погибшие ликвидировали поверхностные здания. Сейчас тела жертв извлекаются из-под завалов.

Шахтер погиб при обвале рудника на Дальнем Востоке.

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