Два человека подорвались на мине в Горловке при выпасе скота

Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

На окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки два человека подорвались на мине. Об сообщает глава администрации города Иван Приходько.

Инцидент произошел возле дома № 17. Мужчина и женщина подорвались на мине во время выпаса домашнего скота. Известно, что у мужчины "травматическая ампутация стопы", а у женщины – "травматическая ампутация ноги".

Ранее мы сообщали о том, что Пушилин назвал предательством отказ Зеленского от урегулирования войны в Донбассе.

Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР