Два человека подорвались на мине в Горловке при выпасе скота

На окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки два человека подорвались на мине. Об сообщает глава администрации города Иван Приходько.
Инцидент произошел возле дома № 17. Мужчина и женщина подорвались на мине во время выпаса домашнего скота. Известно, что у мужчины "травматическая ампутация стопы", а у женщины – "травматическая ампутация ноги".
Ранее мы сообщали о том, что Пушилин назвал предательством отказ Зеленского от урегулирования войны в Донбассе.
Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР
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