Два баскетболиста "Зенита" заразились коронавирусом

Из команды временно выбыли Антон Пушков и Остин Холлинз.

Два игрока из баскетбольной команды "Зенита" заболели коронавирусом. Об это 9 октября сообщила пресс-служба клуба.

К сожалению, несмотря на весь комплекс мер, предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удаётся избежать потерь. пресс-служба

"Потерями" команды стали центровой Антон Пушков и атакующий защитник Остин Холлинз. Также вирусом заразился массажист основной команды Андрей Козлов. Всех троих немедленно изолировали и поместили под наблюдение медиков, мужчины чувствуют себя удовлетворительно.

Подготовка к матчу с "Барселоной", несмотря на неприятные новости, идет в штатном режиме.

Тем временем, в Петербурге продолжает снижаться смертность от COVID-19.

Фото: pixabay