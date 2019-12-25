Два баскетболиста "Зенита" заразились коронавирусом

Два игрока из баскетбольной команды "Зенита" заболели коронавирусом. Об это 9 октября сообщила пресс-служба клуба.
К сожалению, несмотря на весь комплекс мер, предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удаётся избежать потерь.
пресс-служба
"Потерями" команды стали центровой Антон Пушков и атакующий защитник Остин Холлинз. Также вирусом заразился массажист основной команды Андрей Козлов. Всех троих немедленно изолировали и поместили под наблюдение медиков, мужчины чувствуют себя удовлетворительно.
Подготовка к матчу с "Барселоной", несмотря на неприятные новости, идет в штатном режиме.
Тем временем, в Петербурге продолжает снижаться смертность от COVID-19.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все