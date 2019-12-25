  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два баскетболиста "Зенита" заразились коронавирусом
Сегодня, 12:03
133
himif

Два баскетболиста "Зенита" заразились коронавирусом

0 0

Из команды временно выбыли Антон Пушков и Остин Холлинз.

Два игрока из баскетбольной команды "Зенита" заболели коронавирусом. Об это 9 октября сообщила пресс-служба клуба.

К сожалению, несмотря на весь комплекс мер, предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удаётся избежать потерь.

пресс-служба

"Потерями" команды стали центровой Антон Пушков и атакующий защитник Остин Холлинз. Также вирусом заразился массажист основной команды Андрей Козлов. Всех троих немедленно изолировали и поместили под наблюдение медиков, мужчины чувствуют себя удовлетворительно.

Подготовка к матчу с "Барселоной", несмотря на неприятные новости, идет в штатном режиме.

Тем временем, в Петербурге продолжает снижаться смертность от COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Баскетбол,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии