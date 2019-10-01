Дуэйн Джонсон поделился первым тизером "Черного Адама"

В понедельник, 10 августа, в сети появился тизер киноленты "Черный Адам". Ролик супергеройского кино опубликовал на своей страничке в Instagram актер Дуэйн Джонсон.
В тизере мельком показан главный герой, которого играет Дуэйн Джонсон.
Они нуждались в герое. Вместо этого они получили меня
Дуэйн Джонсон.
О сюжете нового фильма пока ничего не известно. По слухам, история частично вдохновлена серией комиксов "Темная эра". Среди персонажей могут также появиться Человек-ястреб, Старгерл и Доктор Фэйт.
Напоним, что из-за пандемии съемки киноленты отложены.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Не входи" с Мэйси Уильямс.
Видео:therock/instagram
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