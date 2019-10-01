Дуэйн Джонсон поделился первым тизером "Черного Адама"

Работа над супергеройским экшном "Черный Адам" приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

В понедельник, 10 августа, в сети появился тизер киноленты "Черный Адам". Ролик супергеройского кино опубликовал на своей страничке в Instagram актер Дуэйн Джонсон.

В тизере мельком показан главный герой, которого играет Дуэйн Джонсон.

Они нуждались в герое. Вместо этого они получили меня Дуэйн Джонсон.

О сюжете нового фильма пока ничего не известно. По слухам, история частично вдохновлена серией комиксов "Темная эра". Среди персонажей могут также появиться Человек-ястреб, Старгерл и Доктор Фэйт.

Напоним, что из-за пандемии съемки киноленты отложены.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Не входи" с Мэйси Уильямс.

Видео:therock/instagram