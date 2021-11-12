Дуда: силовики находятся в полной готовности из-за кризиса с мигрантами

В Польше оценили готовность к отражению набега беженцев на границе с Минском.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что силовики находятся в полной готовности из-за кризиса с мигрантами. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на Дне Независимости республики. Он заметил, что пограничная служба справится с возникшим на государственной границе с Белоруссией кризисом.

Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности. Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой. Андрей Дуда, президент Польши

Политик считает миграционный кризис на польско-белорусской границе польский лидер назвал "гибридной атакой". По версии Дуды, режим Александра Лукашенко использует беженцев с Ближнего Востока ради того, чтобы влиять на ЕС. Ситуацию на границе политик назвал последовательной и запланированной политикой Минска.

Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку - 2".

Фото и видео: YouTube / rdcpolskieradio