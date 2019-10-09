Неизданный трейлер мог появиться для выпуска об Алексее Щербакове.

Блогер Юрий Дудь показал ранее неопубликованное видео с известным российским комиком в своем Telegram-канале. Журналист рассказал, что этот трейлер мог оказаться в выпуске, посвященному интервью со стендап-артистом Алексеем Щербаковым. Однако видео "проиграло конкуренцию" с финальным вариантом. В результате трейлер оказался отправлен "на обочину жесткого диска".

Юрий Дудь пояснил, что иногда при создании выпуска для YouTube-канала приходится создавать сразу несколько трейлеров, чтобы был выбор. В опубликованном трейлере к программе с Щербаковым решено было показать отрывки из ответов комика, а также реакцию Дудя. В неизданном видео в трейлере блогер практически не общается с Щербаковым. Вместо этого они прогуливаются на набережной и занимаются спортом. Часть кадров использовалась в программе.

Участник Stand Up шоу на ТНТ Щербаков: "Все свободное время - семье".

Фото и видео: Telegram/Дудь