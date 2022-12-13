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Александр Дрозденко принял участие в крещенских купаниях
Сегодня, 8:18
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Александр Дрозденко принял участие в крещенских купаниях

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Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с православным праздником.

В ночь с 18 на 19 января в России отмечается Крещение Господне. К празднику присоединяются все православные жители страны, многие из них принимают участие в крещенских купаниях. К традиционным омовениям в купели присоединился и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава 47-ого региона прошёл крещенские купания одним из первых в этом году. Он выложил фотографии с мероприятия в своём Telegram-канале.

Также Дрозденко поздравил всех православных жителей Ленобласти и пожелал им здоровья. 

Ранее Александр Дрозденко поздравил жителей региона с 80-летием прорыва блокады Ленинграда.

Фото: Telegram / Александр Дроzденко

Теги: крещение, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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