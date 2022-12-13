Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с 80-летием прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с 80-летием прорыва блокады Ленинграда.
Сегодня мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943-го – дата, которая бесконечно дорога – и тем, кто пережил блокаду, и тем, кто знает о ней только из истории.
Александр Дрозденко
Как отметил губернатор региона, этот день ждали в осажденном городе, в него верили – и он настал, благодаря героизму воинов и стойкости ленинградцев.
Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам и участникам прорыва – героям операции "Искра" – бойцам Ленинградского и Волховского фронтов.
Александр Дрозденко
Ранее стало известно, в каких мероприятиях в Петербурге Путин примет участие 18 января.
Видео: администрация Ленобласти
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