Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днём спасателя

Губернатор пожелал всем спасателям крепкого здоровья, а также достижений в их нелёгкой и благородной службе.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко поздравил всех спасателей Ленобласти с профессиональным праздником.

Руководитель подчеркнул, что представители этой профессии всегда находятся на передовой, в самом эпицентре критических ситуаций, будь то пламя пожара или ДТП, и проявляют исключительную решительность, мужество, героизм. Особую благодарность от имени всех жителей региона Дрозденко выразил ленинградским спасателям за безусловное самоотверженное служение и работу, сопряженную с огромными опасностями.

Спасённых вами жизней — не сосчитать. Вы всегда в числе первых оказываетесь там, где беда, где людям требуется безотлагательная помощь. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор пожелал всем спасателям крепкого здоровья, а также достижений в их нелёгкой и благородной службе.

Ранее мы сообщили о том, что ещё 65 семей переселяются из аварийного жилья в новые квартиры в Ломоносовском районе.

Фото: Правительство Ленобласти