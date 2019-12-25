Дрозденко поручил подготовить постановление об отмене ковидных ограничений в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил подготовить постановление об отмене ковидных ограничений в работе бизнеса, здравоохранения, социальной сферы и образования. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Также Дрозденко направит в ФАС предложения по замедлению роста цен в Ленобласти. По его словам, важно ограничить наценку на товары первой необходимости на всех этапах цепочки поставок.
В это же время в Петербурге рестораны и клубы смогут работать ночью с 18 марта.
Фото: pexels
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