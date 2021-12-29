Дрозденко показал заснеженный лес заказника "Гряда Вярямянселькя"

Глава Ленобласти опубликовал видео и целую фотогалерею снежных образов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился в Instagram фото и видео с заснеженным утренним лесом. В блоге главы 47-го региона можно полюбоваться на красоту заказника "Гряда Вярямянселькя".

В Instagram Дрозденко появилась целая фотогалерея снежных образов уникального природного объекта. В заказнике соседствуют почти все типы сосновых деревьев, которые только могут расти в Ленобласти.

Ранее камера "Лахта Центра" сняла красочный рассвет над облаками.

Фото, видео: Instagram / drozdenko_au