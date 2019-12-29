Дрозденко показал процесс приготовления блинов в столовой правительства Ленобласти

Местный повар жарил их сразу на двух сковородах.

Александр Дрозденко опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал процесс приготовления блинов в столовой правительства Ленобласти.

На записи видно, как местный повар смешал все ингредиенты и принялся жарить блины сразу на двух сковородках. Мастер виртуозно управлялся с рабочими инструментами и переворачивал блины прямо в воздухе.

"Вот такой парень у нас работает", — с гордостью отметил губернатор.

Напомним, сегодня начался четвертый день Масленицы. Народные гуляния состоятся в Петербурге в последний день – 1 марта. Ранее Piter.TV публиковал программу мероприятий.

Видео: Instagram / drozdenko_au