Создатели показали древние постройки и нежить в трейлере Flintlock: The Siege of Dawn

Релиз игры намечен на начало 2023 года.

Создатели новой компьютерной игры показали древние постройки и нежить в трейлере ролевого экшена Flintlock: The Siege of Dawn. В центре сюжета будет ложиться история о противостоянии человечества и монстров. Проблема возникла в мире из-за открывшейся двери в загробный мир. Геймеру придется взять на себя управление воительницей по имени Нор Ванек. Она вместе со своим магическим питомцем Энки занимается уничтожением нежити.

В трейлере разработчики продемонстрировали схватки со всевозможными врагами. Среди противников оказались не только чудовища и потусторонние существа, но также и обычные люди. Героиня предпочитает биться холодным оружием, а Энки добавляет урон врагам при помощи магических атак.

Официальный выход проекта запланирован на начало 2023 года для игровых консолей PlayStation, Xbox, а также на персональных компьютерах (Steam, EGS). Также игра войдёт в подписку Xbox Game Pass.

Авторы Callisto Protocol вдохновлялись "Крепким орешком" и "Зомби по имени Шон".

Фото и видео: YouTube / Игры A44