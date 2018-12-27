"Кот в сапогах" вернется на большие экраны с новой историей

Спустя восемь лет студия DreamWorks все-таки решила снять продолжение анимационной ленты "Кот в сапогах". Об этом сообщает издание Deadline.
Постановщиком продолжения планирует стать Боб Персичетти, один из создателей главного мультфильма года, оскаровского фильма "Человек-паук: Через вселенные".
Новый фильм станет прямым продолжением предыдущей части. Однако, более точных подробностей и дат начала съемок нет. Первая часть про кота вышла в 2011 году, мультик рассказывал о волшебных бобах, старой дружбе и любви с Кисой-Мягколапкой.
Фото и видео: Трейлеры к фильмам/ Youtube
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