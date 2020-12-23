Драку на "Сибур Арене" посчитали провокацией

Драка произошла в четверг вечером на матче "Зенита" и "Динамо".

Накануне, 25 марта, на матче между "Зенитом" и "Динамо" на "Сибур Арене" произошла драка болельщиков и стюардов. Потасовку сочли провокацией, сообщил 78.ru со ссылкой на источника, близкого к обеспечению безопасности спортивных матчей.

Выяснилось, что впервые за период проведения волейбольных матчей на площадке единовременно выкупили более 200 билетов организованной московских группой болельщиков. Они разместились на обычных гостевых трибунах, а не на отведенном секторе для фанатов. Весь матч группа молодежи вела себя агрессивно, в какой-то момент один из них ударил стюарда арены по лицу за просьбу надеть маску. Болельщика в сильном алкогольном опьянении задержала полиция.

По мнению источника, ситуация похожа на провокацию в целях демонстрации якобы слабой организации безопасности проведения спортивных турниров в Петербурге. Из двухсот болельщиков более пятидесяти – члены радикальных футбольных группировок ультрас "Динамо".

Ранее мы писали, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%.

Фото: vk.com/siburarena