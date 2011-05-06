Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Генеральный директор организационного комитета чемпионата Европы-2020 в Петербурге Алексей Сорокин заявил, что турнир в городе на Неве пройдет с соблюдением всех необходимых правил. Об этом сообщило РИА Новости.

На данный момент есть договоренность о 50% заполняемости трибун. Сорокин добавил, что по уровню оптимизма петербургские организаторы обгоняют специалистов, которые готовят Олимпийские игры в Токио.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Северной столице состоятся матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня) и Финляндия – Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

Почти 11 тысяч человек подали заявки на волонтерство во время Евро-2020 в Петербурге.

Фото: Piter.tv