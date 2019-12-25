Почти 11 тысяч человек подали заявки на волонтерство во время Евро-2020 в Петербурге

Всего для Евро-2020 будет отобрано 1200 волонтёров, плюс резерв.

От кандидатов на участие в волонтёрской программе чемпионата Европы по футболу 2021 года в Петербурге поступило 10 987 заявок. Об этом рассказал замруководителя Центра подготовки городских волонтёров Eвро-2020 Дмитрий Антонов.

Заявки поступали со всего мира: из Индии, Греции, Германии, Албании, Алжира, Марокко, Монголии, Нигерии. При этом 79% заявок поступили от женщин.

Из России самыми активными оказались волонтёры из Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей, Краснодарского края. Самому возрастному волонтёру 85 лет.

Всего для Евро-2020 будет отобрано 1200 волонтёров, плюс резерв. Итоговые списки представят через две недели. Всем волонтёрам Евро-2020 предложат пройти вакцинацию, на Евро волонтеров обеспечат формой, питанием, сувенирной продукцией, бесплатным проездом на общественном транспорте.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года. Новые даты проведения соревнований — с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один четвертьфинал. Во время матчей Евро-2020 проезд на Крестовский остров будет осуществляться по пропускам.

Фото: ВКонтакте/ Волонтеры UEFA EURO 2020