В Петербурге госпитализировали двух мужчин после драки в вагоне метро

Их увезли в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей лица.

Вечером 17 июня в полицию Петербурга поступило сообщение от инспектора отдела транспортной безопасности о драке в вагоне метро. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел между 22-летним молодым человеком и 44-летним мужчиной. Они устроили драку в вагоне электропоезда, прибывшего на станцию метро "Приморская". Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Обоих госпитализировали в Елизаветинскую больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей лица.

В вагоне установлена камера видеонаблюдения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге под суд пойдут участники ОПГ, которые грабили пассажиров метро.

Фото: Piter.TV