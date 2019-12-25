В Петербурге под суд пойдут участники ОПГ, которые грабили пассажиров метро

Преступники орудовали в городе на Неве в период с 2018 по 2019 гг.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключением по уголовному делу о серийных кражах в метро Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, участники организованной преступной группы орудовали в городе на Неве в период с 2018 по 2019 гг. Они осуществляли как тайные, так и открытые кражи у пассажиров подземки. Жертвами преступников, по меньшей мере, стали 11 человек. Сумма ущерба от их противоправных действий превысила 1,7 млн рублей.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее мы писали, что прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну.

Фото: Piter.TV