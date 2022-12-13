В петербургском баре произошла драка с уроженцами Африки из-за девушки

На молодых людей набросились около десятка посетителей заведения.

В Северной столице ищут двух уроженцев Африки, которые подверглись избиению в драке на проспекте Просвещения. Об этом пишет "Фонтанка".

Установлено, что инцидент произошёл в ночь на понедельник, 10 апреля. Предположительно поводом для драки стала ревность из-за внимания одного из пострадавших к девушке. На пострадавших набросилось около десятка посетителей заведения. Молодые люди скрылись до приезда полиции.

Для установления обстоятельств происшедшего в полицейский участок доставлено 7 человек.

Фото: Piter.TV