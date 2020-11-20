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Драка на Краснопутиловской попала на видео

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Что не поделили двое мужчин и женщина, пока неизвестно.

Прогулка пятничным вечером для семейной пары с коляской на Краснопутиловской улице закончилась дракой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка попала на камеры видеонаблюдения, которые расположены на доме. На кадрах видно, что мужчине в красной куртке что-то понадобилось от женщины с коляской, за нее вступился, по всей видимости, муж. После словесной перепалки и сильных толчков друг друга мужчины начали размахивать кулаками и ногами. Что именно не поделили петербуржцы, пока неясно. Также непонятно, пострадал ли кто-то. 

Ранее мы писали, что мужчина без маски, ударивший ножом пассажира маршрутки, пытался спасти его.

Видео: Piter.TV

Теги: драка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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