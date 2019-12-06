Драка на Апраксином дворе закончилась поножовщиной

Шестеро мужчин задержаны полицией.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что у корпуса № 21 д. 2 по Апраксиному пер. идёт драка с применением ножей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали шестерых мужчин. Почти все они граждане Таджикистана. Один из участников драки называть свои данные отказывается.

Установлено, что конфликт начался на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что Сенной рынок закрыли на три недели по решению суда.

Фото: Piter.tv