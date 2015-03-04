Стали известны подробности драки с участием актера Епифанцева

На зачинщицу драки, ударившую актрису Анастасию Веденскую, составили протокол.

В четверг, 11 февраля, в одном из отелей на улице Марата произошел инцидент с участием актера Владимира Епифанцева и актрисы Анастасии Веденской и некой Виктории, сообщила "Фонтанка".

После премьеры фильма "Дочь тьмы" в "Европолисе" актеры отправились праздновать в отель на улице Марата, где некая 28-летняя Виктория разбила бокал о голову актрисы Веденской. За бывшую жену вступился Епифанцев и отвесил нападавшей пощечину. После этого завязалась драка с участием других людей, кто-то нажал на тревожную кнопку, и на место прибыла вневедомственная охрана. Однако в отделение доставили только зачинщицу и составили на нее протокол.

Ранее мы писали, что посетительница бара на Марата ударила знакомую пивным бокалом по голове.

Фото: Piter.TV