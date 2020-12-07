Мужчина побил прохожего стеклянными бутылками и заставил отдать банковскую карту

Подозреваемый был задержан "по горячим следам": им оказался ранее судимый 40-летний житель Волгограда. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 4 июля, в экстренные службы поступило сообщение о драке на набережной наб. Обводного канала. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили 37-летнего петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован после драки с неизвестным. Пострадавшему диагностировали закрытую черепно – мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лба, колото- резаные раны левого и правого плеча. Он был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпущен.

На следующий день мужчина обратился с заявлением в полицию, сообщив, что накануне примерно в 17:00 на набережной Обводного канала на него напал неизвестный мужчина, ударил его несколько раз стеклянными бутылками по голове и телу и требовал отдать имущество. Заявитель передал нападавшему банковскую карту, после чего с неё были зафиксированы попытки списания денежных средств.

Подозреваемый был задержан "по горячим следам": им оказался ранее судимый 40-летний житель Волгограда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Стрельбищенской мужчина связал поясом от кимоно подругу и украл на ее глазах 203 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV