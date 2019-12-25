Дожди ограничат приток солнечного тепла в Петербурге

Температура воздуха в четверг составит +17…+19 градусов.

В четверг, 23 июля, условия погоды в Петербурге продолжит определять южная, на этот раз холодная, периферия циклонического вихря, центр которого окажется над севером Ботнического залива. Его стараниями в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди, которые ограничат приток солнечного тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температурный фон ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +17…+19 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм рт. ст., что пока ниже нормы.

Ранее мы писали, что в четверг в Ленобласти ожидается резкое похолодание и изменения давления.

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