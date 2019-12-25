Дожди с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Петербурге 19 октября

Столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов.

Во вторник, 19 октября, Петербург останется в тылу циклона и холодных северных ветров, поэтому синоптическая ситуация в городе изменится мало. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди с мокрым снегом, ближе к вечеру возможно образование гололедицы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее в Петербурге оштрафовали водителя, припарковавшего Rolls-Royce на тротуаре.

Фото: pexels.com