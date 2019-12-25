В Петербурге оштрафовали водителя, припарковавшего Rolls-Royce на тротуаре

Он заявил, что "ждал босса" и не хотел мешать движению других машин.

ГИБДД в Центральном районе оштрафовало водителя белого Rolls-Royce, который припарковал свою машину прямо на тротуаре на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Водителем люксового авто оказался 51-летний житель Шушар, сотрудник АО "Метрополь". Он пояснил, что "ждал босса". Из-за большого размера машины, мужчина решил поставить ее на тротуар, чтобы не мешать движению других автомобилистов. При этом он не учел, что может помешать пешеходам.

Нарушителю выписали максимальный штраф в размере 3 тысяч рублей за нарушение правил парковки в городе федерального значения. Он признал вину и пообещал больше так не делать.

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Фото: pexels.com