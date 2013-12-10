Петербуржец заплатит штраф за въезд на машине в ворота детского сада

В общей сложности мужчина заплатит 143 230 рублей.

В четверг, 14 октября, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что автомобилисту, протаранившему откатные ворота детского сада №32, придется оплатить компенсацию.

Напомним, что в конце марта на своем Suzuki SX4 водитель не убедился в безопасности маневра и врезался в откатные ворота детского сада №32 Красносельского района, а после наехал на железобетонную тумбу.

Ущерб составил 130 тысяч рублей. Так, по оценке экспертов, рыночная стоимость восстановления ворот составляет 130 245 рублей без учета износа и 115 267 рублей с учетом. ГБДОУ обратилось в суд, чтобы взыскать компенсацию за ремонт ворот, за проведение оценки ущерба (9 тыс. рублей) и уплату госпошлины (3,9 тыс. рублей). В общей сложности виновник выплатит 143 230 рублей.

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Фото: Piter.tv