Дожди обойдут стороной Петербург 12 августа

Сохранится облачная с прояснениями погода.

В субботу, 12 августа, Петербург останется под влиянием атмосферного фронта, который связан с южным циклоном. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Сохранится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается, однако на территории области местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в Северной столице +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 13 августа, будут кратковременные дожди, гроза, а воздух прогреется днем до +24…+26 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик Колесов пообещал хорошую погоду в выходные.

Фото: Piter.TV