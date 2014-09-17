Дожди обойдут стороной Петербург 12 августа

В субботу, 12 августа, Петербург останется под влиянием атмосферного фронта, который связан с южным циклоном. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Сохранится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается, однако на территории области местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Температура воздуха в Северной столице +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что выше нормы.
В воскресенье, 13 августа, будут кратковременные дожди, гроза, а воздух прогреется днем до +24…+26 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что синоптик Колесов пообещал хорошую погоду в выходные.
Фото: Piter.TV
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