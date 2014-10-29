Синоптик Колесов пообещал хорошую погоду в выходные

Температура воздуха днём не ниже +20 градусов.

Хорошая погода сохранится и в выходные дни. Об этом петербуржцам рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По словам синоптика, дожди ожидаются только в восточных и центральных районах Ленинградской области. А в Петербург краткосрочные осадки придут только в воскресенье.

Температура воздуха 12 августа составит +20...+25 градусов, 13 августа +24...+28 градусов. В дальнейшем комфортная погода с кратковременными дождями также сохранится.

Ранее на Piter.tv: Теплая и солнечная первая декада августа порадовала петербуржцев.

Фото: Piter.TV