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Синоптик Колесов пообещал хорошую погоду в выходные
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов пообещал хорошую погоду в выходные

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Температура воздуха днём не ниже +20 градусов.

Хорошая погода сохранится и в выходные дни. Об этом петербуржцам рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По словам синоптика, дожди ожидаются только в восточных и центральных районах Ленинградской области. А в Петербург краткосрочные осадки придут только в воскресенье. 

Температура воздуха 12 августа составит +20...+25 градусов, 13 августа +24...+28 градусов. В дальнейшем комфортная погода с кратковременными дождями также сохранится.

Ранее на Piter.tv: Теплая и солнечная первая декада августа порадовала петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, выходные, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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