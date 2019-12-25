Теплая и солнечная первая декада августа порадовала петербуржцев

Первая декада августа в Санкт-Петербурге подарила жителям и гостям города приятные сюрпризы в виде теплой и солнечной погоды.

Каждый день первой декады месяца превосходил по температуре воздуха норму, а местами температурные показатели даже опередили самые теплые дни прошлогоднего августа. Об этом в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Средняя декадная температура за утро 11 августа составила +22,3°C, что оказалось выше, чем среднесуточная температура августа прошлого года.

Если сравнивать эту декаду с рекордными годами, то нельзя не упомянуть август 2010 года, когда петербуржцев окутало аномальное тепло, температура воздуха достигла +25,0°C.

С осадками ситуация также интересная. В течение шести дней декады наблюдался дождь, но общее количество осадков составило всего 19,8 мм, что составляет 23% от нормы.

Следует также выделить несколько рекордных событий этой декады. Ночь 7 августа 2023 года стала самой теплой ночью августа за все годы наблюдений. Температура воздуха в эту ночь составила +23,6°C, превысив температурные показатели теплых ночей прошлых лет, включая 1936 и 2010 годы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 11 августа ожидается до +27°C.

Фото: Piter.TV