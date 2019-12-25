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В Петербурге 11 августа ожидается до +27 градусов
Сегодня, 7:58
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В Петербурге 11 августа ожидается до +27 градусов

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Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Перед выходными Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта, связанного с приближающимся с юга циклоном, поделился ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, по Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха 11 августа в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В субботу, преимущественно ночью и в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди, днём +23…+25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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