Дождь и мокрый снег ожидаются в Петербурге 21 декабря

Температурный фон будет существенно превышать норму.

В понедельник, 21 декабря, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние периферия циклонического вихря. В такой ситуации сохранится облачная погода, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня существенно превысит норму. Столбики термометров в городе на Неве покажут 0…+2 градусов. В Ленобласти ожидается -2…+3 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Вильфанд предупредил о похолодании на европейской территории России.

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