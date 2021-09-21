Видео: дотла сгорел Opel на Новоизмайловском проспекте

Обошлось без пострадавших.

В пятницу вечером, 8 апреля, на Новоизмайловском проспекте загорелся Opel. Видео опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель пытался потушить автомобиль с помощью огнетушителя, однако огонь очень быстро разгорелся. Предполагается, что возгорание началось с водительского места.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, о пожаре у дома 28 стало известно в 21:27. На борьбу с огнём отправились 10 спасателей и 2 машины. Через 10 минут его ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Москве в пожаре пострадал мужчина весом 250 кг. Его пытаются забрать на скорой.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Фортуна

