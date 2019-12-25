Доступ к порнографии предложено легализовать через Госуслуги

Контент разделят на две категории.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр предложил открыть доступ к некоторым порнографическим сайтам совершеннолетним россиянам. Об этом информирует "Коммерсантъ".

Инициатива предполагает разделить данный контент на два раздела – "незаконный" и "не запрещенный законом". К последнему доступ будет открыт только жителям страны, которые достигли совершеннолетнего возраста.

В "незаконный" контент авторы инициативы включили детскую порнографию, "явно оскорбительную" и изнасилования. В другую категорию входят материалы в виде "натуралистических изображений" или описаний половых органов совершеннолетнего человека, а также "половое сношение" либо сопоставимое с этим действие сексуального характера.

Как вариант контроля авторы инициативы предложили разбаботку порносайтами системы верификации пользователей. Второй вариант – вход через госсистему идентификации граждан ЕСИА, которая внедрена на сайте Госуслуг.

Ранее петербуржца, обвиняемого в обороте детского порно, отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: pixabay.com

