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Прокуратура Петербурга требует открыть доступ к Михайловской даче
Сегодня, 18:08
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Alena_Zinovieva
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Прокуратура Петербурга требует открыть доступ к Михайловской даче

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Сейчас историческое здание огорожено забором, рядом с ним организован контрольно-пропускной режим.

Прокуратура Петербурга требует от СПбГУ открыть доступ к Михайловской даче. Сейчас историческое здание, располагающееся на Санкт-Петербургском шоссе, 109, огорожено забором, а рядом с ним организован контрольно-пропускной режим. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По итогам проверки прокуратура совместно с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии выяснила, что к объекту культурного наследия не могут подойти все желающие люди. В настоящее время здание принадлежит СПбГУ, там располагается Высшая школа менеджмента. В адрес руководителя университета направлено постановление об устранении этого нарушения.

Ранее мы писали, что ученые СПбГУ назвали сроки потенциального столкновения астероидов с Землей.

Фото: Википедия / Peterburg23

Теги: михайловская дача , новости спб , петергоф , прокуратора спб , спбгу
Категории: Лента новостей Новости СПб

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