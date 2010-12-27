Прокуратура Петербурга требует открыть доступ к Михайловской даче

Сейчас историческое здание огорожено забором, рядом с ним организован контрольно-пропускной режим.

Прокуратура Петербурга требует от СПбГУ открыть доступ к Михайловской даче. Сейчас историческое здание, располагающееся на Санкт-Петербургском шоссе, 109, огорожено забором, а рядом с ним организован контрольно-пропускной режим. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По итогам проверки прокуратура совместно с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии выяснила, что к объекту культурного наследия не могут подойти все желающие люди. В настоящее время здание принадлежит СПбГУ, там располагается Высшая школа менеджмента. В адрес руководителя университета направлено постановление об устранении этого нарушения.

Ранее мы писали, что ученые СПбГУ назвали сроки потенциального столкновения астероидов с Землей.

Фото: Википедия / Peterburg23