Ученые СПбГУ назвали сроки потенциального столкновения астероидов с Землей

Специалисты оценили опасность и изучили способы борьбы с космической угрозой.

Астрономы СПбГУ обнаружили новые, ранее неизвестные варианты столкновения опасных астероидов с Землей и изучили способы борьбы с космической угрозой. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе университета.

Специалисты со всего мира внимательно наблюдают за движением небесных тел для того, чтобы предотвратить столкновение астероидов с Землей. Сейчас исследователям известно около 600 астероидов, представляющих потенциальную опасность для землян. Не смотря на это, профессор СПбГУ Леонид Соколов считает, что бояться нечего. Вероятность того, что астероид упадет на Землю порядка одной миллионной.

Вероятность падения астероида на Землю обычно небольшая: порядка одной миллионной. Однако специалисты открывают новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу. Леонид Соколов.

Сейчас один из наиболее опасных для человечества астероидов — Апофис. По прогнозам ученых, он может упасть на Землю в 2050-2060 годах. К Земле также приближаются еще три небесных тела: 2015 RN35, 2008 EX5 и 2013 XK22. Они могут столкнуться с нашей планетой во второй половине текущего века или в начале следующего столетия.

В настоящее время специалисты СПбГУ продолжают работу по поиску новых сценариев падения астероидов на Землю и изучают способы борьбы с космической угрозой. Например, они предлагают менять орбиту астероида и ронять его на поверхность Луны.

Возможные тесные сближения с Землей не только связаны с угрозой соударения, они позволяют использовать эффект гравитационного маневра ("даровую" гравитационную энергию Земли) при уводе астероида от соударения. Можно также изменить орбиту астероида и "уронить" его на поверхность Луны, предотвратив падение на Землю.

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