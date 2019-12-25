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Дорожную ситуацию в Петербурге вечером в четверг оценили в 8 баллов
Сегодня, 18:54
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smirenny

Дорожную ситуацию в Петербурге вечером в четверг оценили в 8 баллов

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Движение осложняют не только дорожные работы, но и аварии.

Вечером в среду, 24 февраля, дороги Петербурга окрасились в "красный" и местами даже в "бордовый". Сервис "Яндекс. Карты" оценил ситуацию в 8 баллов. 

Осложняют движение дорожные работы и аварии. Непросто приходится водителям, которые едут по набережной Обводного канала, Невскому проспекту, Суворовскому и Заневскому проспектам, Синопской набережной, Тульской улице, Таврическому проспекту, Садовой улице, набережной канала Грибоедова. "Стоят" и на  Большом, Каменноостровском и Левашовском проспектах, а также на набережной реки Карповки. На Васильевском острове пробки сковали 8-ю и 9-ю, 16-ю и 17-ю линии.

Ранее мы писали, что трамваи до станции метро "Автово" встали из-за ДТП. 

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: дорожная ситуация, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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