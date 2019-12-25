Дорожную ситуацию в Петербурге оценили в 4 балла во вторник утром

Некоторые участки на КАД, Свердловской набережной и Большеохтинском мосту загружены.

Утром в четверг, 10 июня, сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в 4 балла.

Судя по карте, какое-то время в пробке петербуржцам придется потратить, если их путь лежит через Большеохтинский мост, Комаровский проезд, Малоохтинскую набережную, Большеохтинский проспект, Якорную улицу, Конторскую улицу, Среднеохтинский проспект, Свердловскую набережную, Арсенальную набережную, Пироговскую набережную, Сампсониевский мост, Дворцовую набережную и Дворцовый проезд.

Также заметны заторы на Кушелевской дороге, проспекте Непокоренных, улице Руставели и на участке КАД в районе Мурино. По оценкам "Яндекса", 4 балла продержатся до 16:00.

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Фото: Яндекс.Пробки